04.10.16 - 06:48

Milch-Landwirte aus dem Kreis machen mit bei Aktionstag

Die Milch in unserem Frühstücks-Kaffee kostet kaum etwas - auch den Käse auf unserem Frühstücks-Brötchen haben wir billig eingekauft. Die Schleuderpreise bedrohen die Milchbauern im Kreis Coesfeld in ihrer Existenz. Sie beteiligen sich deshalb heute an einem bundesweiten Aktionstag. Sie ziehen mit Plakaten und Schleppern vor Molkereien um Druck für die nächste Preisrunde mit dem Lebensmittelhandel zu machen. Die Sprecherin der Milchviehhalter im Kreis Coesfeld, Anne Schild-Budde aus Nottuln sieht einen Hoffnungsschimmer.

Weniger Milch ist auf dem Markt, weil Landwirte aufgegeben haben oder gestützt durch EU-Hilfen weniger Milch produzieren.