04.10.16 - 12:46

Noch viele Vorgespräche für neuen Radweg zwischen Nordkirchen und Ottmarsbocholt nötig

Radfahrer teilen sich die stark befahrene Straße zwischen Nordkirchen und Ottmarsbocholt – das ist gefährlich. Die Orte treiben jetzt ihre Pläne für einen Radweg voran und noch gibt es viel formalen Kram zu erledigen. Ein Radweg knabbert Grundstücke an und dafür müssen Anwohner einen Teil verkaufen. Die Gemeinde Nordkirchen hat dafür schon Geld zur Seite gelegt. In Senden berät die Politik noch über das Projekt – und das dauert ja bekanntlich. Der Kreis ist auch mit im Boot, er wartet noch auf die Sendener. Und dann geht es ran: Konkrete Gespräche mit den Eigentümern der Grundstücke stehen an. Übrigens: Damit es zügig geht mit dem Radwegebau, haben sich die Partner auf einen Bürgerradweg geeinigt. Dabei packen Anwohner selbst mit an. Auf der Straße zwischen Nordkirchen und Ottmarsbocholt sind viele Auto- und Lastwagenfahrer zu schnell. Das hat die Polizei durch regelmäßige Tempo-Kontrollen schwarz auf weiß.