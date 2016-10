04.10.16 - 17:43

Offizielles Ende der Renovierung der Burg Hülshoff in Havixbeck

Hier lebte einst die Dichterin Annette von Droste Hülshoff. Jetzt erstrahlt ihr ehemaliger Wohnsitz, die Burg Hülshoff in Havixbeck, in neuem Glanz. Heute Nachmittag haben Arbeiter eine historische Wetterfahne wieder aufs Gebäude gesetzt. Das ist das symbolische Zeichen dafür, dass die Burg jetzt fertig renoviert ist. Vor zwei Jahren hatte der Landschaftsverband und die Annette von Droste zu Hülshoff Stiftung schon die Hauptburg restauriert. Dann war die Vorburg dran. Sie bekam unter anderem ein neues Dach. In der Hauptburg sind ebenfalls die Dachstühle renoviert, Decken erneuert und Fenster saniert.