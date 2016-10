04.10.16 - 06:47

Papp-Polizist in Dülmen "beschimpft"

Darüber lachen Sie heute Morgen in der Frühstückspause mit ihren Kollegen: Da haben tatsächlich Unbekannte in Dülmen einen Papp-Polizisten beleidigt. Das haben viele gesehen: Der Papp-Polizist am Kreisel Coesfelder Straße/Bergfeldstraße hatte um den Hals ein Papp-Schild gehängt, auf dem "Bullen-Schwein!" zu lesen war. Die echten Polizisten suchen heute weiter nach den Schuldigen - nehmen es aber mit Humor. Das Schild haben sie gesichert - und ihren Pappkameraden getröstet...