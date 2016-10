04.10.16 - 06:44

Positive Bilanz des Münsterland-Giro

Alles ist glatt gelaufen beim Münsterland-Giro. Die Organisatoren ziehen heute Morgen eine erste Bilanz des traditionellen Radrennens. Es hat wieder jede Menge Besucher über die Grenzen des Münsterlandes hinweg gelockt – sie feuerten die Radfahrer auf der über 200 Kilometer langen Strecke unter anderem durch Coesfeld und Billerbeck an. In Coesfeld waren bis in den Abend hinein viele Straßen dicht – über 130 ehrenamtliche Helfer sicherten die Strecke und beruhigten Autofahrer, die sich andere Wege suchen mussten. In einem Jahr treffen sich Radsport-Fans wieder zum Münsterland-Giro.