04.10.16 - 17:42

Sprengstoff von Gelände in Sythen kommt Anfang kommender Woche weg

Menschen in Sythen gleich hinter der Kreisgrenze müssen heute ausbaden - was Menschen vor Jahrzehnten versäumt haben. Sprengstoffreste einer ehemaligen Fabrik haben ihr Grundwasser vergiftet. Einen Großteil des alten Sprengstoffs kommt jetzt weg. Anfang der kommenden Woche rollt eine Spezialfirma an. Sie soll die gefährliche Mischung aus Sand und Sprengstoff sicher verpacken. In kleinste Portionen, in starke Plastiktüten verteilt kommt es dann auf einen Lastwagen. Der fährt vorsichtig nach Ostdeutschland. Er darf auf dem Weg nicht durch Tunnel fahren. Am Ziel, im Spreewald, vernichtet die Firma die Überreste. Die Umweltprobleme in Sythen sind mit dem Abtransport allerdings nicht behoben. Die Gifte aus dem Sprengstoff sind längst im Grundwasser. Anwohner dürfen keine privaten Brunnen mehr betreiben. Der Kreis Recklinghausen rechnet damit, dass das noch Jahrzehnte so bleiben wird.