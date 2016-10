05.10.16 - 17:41

Amerikaner haben "Tower Barracks" in Dülmen von Briten übernommen

Die ehemalige britische Kaserne in Dülmen hat einen neuen Hausherren. Die US-Armee hat das Gelände heute offiziell von den Briten übernommen. Sie hatten hier jahrzehntelang in den "Tower Barracks" Material gelagert. Jetzt heißt die Anlage "Dülmen Depot". Künftig sollen hier überwiegend Fahrzeuge gelagert und repariert werden. Die Armee spricht von "Fahrzeugen mit Rädern und Ketten" - denkbar also, dass Lastwagen oder Panzer einziehen. Festgelegt haben sich die Amerikaner aber noch nicht. 180 Menschen sollen in dem Depot Arbeit finden. Es wird nach und nach aufgebaut - in zwei Jahren soll es voll in Betrieb sein. Ob auch Waffen in Dülmen lagern werden, sei noch nicht entschieden. Mit dem Material wollen die Amerikaner für künftige Konflikte gerüstet sein - und damit auch ihren Verbündeten in Osteuropa ein sichereres Gefühl geben.