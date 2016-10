05.10.16 - 12:57

Arbeiten für die neue KiTa in Nottuln kommen voran

In der milden Oktobersonne heute macht die Arbeit in Nottuln schick. Container sind in der Nachbarschaft des Gymnasiums aufgebaut. Die kleinen Kindermöbel stehen schon - ebenso die Küche und das Spielzeug wartet. Im Außenbereich verlegen in diesen Tagen Arbeiter noch Pflastersteine und legen auf der Gemeindewiese einen Weg an. Ende Oktober soll alles fertig sein. Ein gutes Jahr spielen die Kinder in den Containern - ein neues Gebäude entsteht einige hundert Meter weiter ortsauswärts an der Dülmener Straße. Die Pläne sind sportlich - zum neuen Kitajahr im kommenden Sommer sollen drei Gruppen in das neue Gebäude einziehen.