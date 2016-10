05.10.16 - 06:22

Autofahrer müssen in Dülmen ab heute Umwege fahren

Heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit haben Sie noch freie Fahrt in der Dülmener Innenstadt auf der Münsterstraße. Doch Sie sehen die Absperrzäune schon am Straßenrand. Eine der wichtigsten Durchfahrtsstrecken in der Stadt verwandelt sich heute Mittag in eine Einbahnstraße. Aus Richtung Buldern fahren Sie Umwege über den Kreuzweg und die Elsa-Brändström-Straße. Der Aufbau für die Kirmes startet auf der Münsterstraße - Karussels und Buden stehen jetzt hier, denn der Overbergplatz fällt ja wegen der Bauarbeiten für das Stadtquartier weg. Und jetzt kommt es ganz dicke: Ab Freitag ist die Münsterstraße komplett dicht.