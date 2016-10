05.10.16 - 17:36

Drei Rumänen nach mindestens fünf Einbrüchen im Kreis in Untersuchungshaft

Hunderte Einbrüche im Jahr machen uns im Kreis Coesfeld Sorgen. Ein Großteil der Täter kommt unerkannt davon. Doch hin und wieder gehen auch Täter ins Netz. Drei Männer aus Rumänien sind jetzt in Untersuchungshaft. Sie sollen allein im Kreis Coesfeld mindestens fünfmal zugeschlagen haben. Und zwar in Ottmarsbocholt, Billerbeck, Lette, Dülmen und Lüdinghausen. Vor knapp einer Woche war für sie Endstation. Zeugen war ihr auffälliges Auto aufgefallen. Ein blauer Lancia mit Gelsenkirchener Kennzeichen. Darin fand sich Goldschmuck - den die drei gerade am Niederrhein erbeutet hatten. Die Polizei stellte Auto und Beute sicher.