05.10.16 - 12:52

Ermittler gehen auf Ursachen-Suche nach tödlichem Unfall auf der A 1

Mit den Hintergründen eines tödlichen Unfalls heute Morgen auf der Autobahn 1 von Hamm-Bockum/Werne in Richtung Ascheberg beschäftigt sich heute Mittag die Polizei. Erste Ergebnisse hat sie bereits vorgestellt: In den Unfall waren ein Motorradfahrer und ein Kleinlaster verwickelt. Spezialisten haben Spuren und Fotos ausgewertet. Sie gehen bislang davon aus, dass der Motorradfahrer die Kontrolle verloren hatte – er stürzte und verletzte sich tödlich. Das Motorrad fuhr weiter und prallte in den Kleinlaster. Die Autobahn 1 war im Berufsverkehr heute Morgen stundenlang gesperrt – kilometerlange Staus bildeten sich. Auf der Gegenfahrbahn sorgten Gaffer für stockenden Verkehr.