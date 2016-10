05.10.16 - 12:59

Gemeinde Ascheberg beschließt Sicherheitslösung gegen Fahrradklau am Bahnhof

Sie lassen ihr Fahrrad am Ascheberger Bahnhof mit einem unguten Gefühl zurück. Denn ist möglich, dass Sie zurückkommen und ihr Fahrrad beschädigt auffinden – oder es ist gar nicht mehr da. Jetzt hat die Gemeinde entschieden, hier mehr für die Sicherheit zu machen. Die Anzeigen bei der Polizei häuften sich immer mehr – damit soll jetzt Schluss sein. Die Gemeinde will nach Davensberger Vorbild eine abschließbare Box am Bahnhof in Ascheberg aufstellen. Das funktioniert in Davensberg prima. 50 Fahrradfahrer schließen ihre Räder in einer Art Käfig ein Sie haben dafür einen Chip – für den sie lediglich ein Pfand-Geld bei der Gemeinde zahlen. So soll es auch am Bahnhof in Ascheberg sein. Die Gemeinde startet mit 50 Plätzen – will sie später aber auf 100 aufstocken. Das Projekt will sie in diesen Wochen verwirklichen – schließlich sind nur Eisenzaun-Elemente zusammenzustecken und fest zu schweißen.