05.10.16 - 12:58

Jugendliche schauen sich heute auf der Ausbildungsmesse im Lüdinghauser Berufskolleg um

Heute freuen sich Schüler noch auf die Herbstferien – im kommenden Jahr sind sie schon Auszubildende. Viele Jugendliche im Kreis machen sich jetzt Gedanken, was sie mal machen wollen. Hilfe sollen sie in Lüdinghausen auf der Ausbildungsmesse im Berufskolleg bekommen. Rund 40 Betriebe versammeln sich hier – darunter Bundeswehr, Polizei und viele Unternehmen aus dem Kreis. Sie hoffen auf guten Nachwuchs um ihren Fachkräfte-Engpass abzufedern. Jugendliche kommen ins Gespräch - und das ist interessant: Wer nach der Schule in den Niederlanden studieren will, bekommt auf Messe Infos dazu. Los geht es heute Nachmittag um fünf Uhr.