05.10.16 - 17:14

Polizei hofft Diebstahl im Sauerland in Nordkirchen klären zu können

Ein Foto aus Nordkirchen könnte helfen einen Diebstahl im Sauerland aufzuklären. Möglicherweise war der Täter hier bei uns im Kreis Coesfeld. Ein Mann hob in einer Bank in Nordkirchen mit einer gefälschten Karte Geld ab. Dabei nahm eine Kamera ihn auf. Die Polizei vermutet, dass es derselbe Mann ist, der auch in Schmallenberg im Sauerland Geld mit einer fremden Karte abhob. Diese Karte hatte er einer älteren Frau in einem Supermarkt gestohlen. Das ganze passierte schon im Juni - jetzt hat ein Richter das Fahndungsfoto freigegeben. Die Polizei hofft, dass jemand den Mann kennt.