05.10.16 - 06:23

Protest und Ärger wegen AfD-Veranstaltung in Bürgerhalle

Das ist heute Morgen ein Aufreger-Thema in Coesfeld: Die Alternative für Deutschland will heute mit einem Experten in der Bürgerhalle über Flüchtlinge, Integration und Abschiebung diskutieren. Gegner laufen dagegen Sturm und planen eine Demo für den Türen der Bürgerhalle.

Der Protest richtet sich zum Teil auch gegen die ehrenamtlichen Betreiber der Bürgerhalle. Sie sollen die Räume des Bistros nicht der AfD überlassen, krisieren einige Coesfelder. Die Betreiber wehren sich: solange die Partei nicht verboten ist, sei die Bürgerhalle für alle offen. Die Einnahmen fließen in den Erhalt und den Unterhalt der Bürgerhalle. Gleichzeitig ärgert sich die AfD über den Protest. Sie pocht auf ihr Recht, öffentlich ihre Ansichten zu diskutieren. Die AfD-Kritiker beanspruchen dieses Recht ebenso für sich.

Klar ist: Straßen in Coesfeld werden nicht gesperrt. Die Polizei bleibt den Abend über dabei und passt auf. Beide Seiten sollen sich nicht ins Gehege kommen. Die Organisatoren der Demonstration rechnen mit rund 50 Teilnehmern. Ebenso wie die AfD. Bei der Kreisvorsitzenden Angelika Bochmann sind bislang rund 40 Anmeldungen eingegangen.