05.10.16 - 19:32

Rund 300 Menschen bei Demo gegen AfD in Coesfeld

Vor der Bürgerhalle in Coesfeld stehen noch viele Menschen. Hunderte von ihnen sind heute Abend zu einer Demonstration gekommen. Sie richtet sich gegen eine Veranstaltung der Partei Alternative für Deutschland in der Bürgerhalle. Die Polizei um Sprecher Rolf Werenbeck-Ueding hat alles im Blick. Sie spricht von 300 Menschen vor der Halle und 30 Zuhörern bei der AfD-Veranstaltung. Die Demonstranten halten Schilder hoch. Zum Beispiel "Hass ist keine Alternative". Oder "Extremismus, Intoleranz, nein danke". Die AfD stört sich an dem Protest. Sie habe wie jede Partei auch das Recht sich zu versammeln.