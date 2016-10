05.10.16 - 16:30

Schilderärger während des Kirmesaufbaus in Dülmen

In Dülmen kreisen seit heute viele Autofahrer immer und immer wieder um die Innenstadt. Auf der Suche nach einer Lücke. Der Kirmesaufbau hat begonnen und viele Straßen sind gesperrt. Radio Kiepenkerl Hörer haben sich beschwert - einige Absperrschilder nötigten Autofahrer auf die Bürgersteige auszuweichen. Zum Beispiel an der Coesfelder Straße. Hier sei die Durchfahrtslücke so eng, dass Autofahrer und Fußgänger drohen zusammenzustoßen. Auf Radio Kiepenkerl Nachfrage hat die Stadt Mitarbeiter des Bauhofs verständigt. Ergebnis: ja, die Schilder lassen nur eine schmale Lücke. Aber das sei so gewollt. Hier ist Einfahrt verboten. Die wenigen Autofahrer, die hier als Anlieger vorbeifahren dürfen, sollen die Schilder zum vorsichtigen Fahren zwingen. Grundsätzlich ist die Kirmessituation aber sowohl für Dülmener als auch die Stadt neu. Zum ersten Mal findet die Kirmes auf der Münster- und Coesfelder Straße statt. Der bisherige Kirmesplatz, der Overbergplatz, fällt wegen Bauarbeiten für eine neue kleine Einkaufsstraße weg.