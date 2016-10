05.10.16 - 06:24

Schulen überlegen, wo sie Landesgelder investieren würden

Nur noch heute, morgen und übermorgen das nervige Weckerschrillen ertragen müssen, dann geht es endlich ab in die Herbstferien. Während Kinder und Jugendliche im Kreis bald Pause vom Schulmuff machen, beschäftigen sich Städte und Gemeinden in diesen Tagen intensiv damit. Sie überlegen, wie und wohin sie das Geld des Landes in ihre Schulen stecken. Mit Tablets - kleinen tragbaren Computern - sollen Grundschüler in Osterwick und Holtwick künftig arbeiten. Das Joseph-Haydn-Gymnasium in Senden braucht ein neues Dach, Klassenzimmer in Dülmen einen neuen Anstrich. Nur Ascheberg zweifelt, dass das Landesgeld ausreicht... So lang ist die To-Do-Liste für die Schulen der Gemeinde. Das Land gibt in den kommenden vier Jahren rund 20 Millionen Euro für Schulen im Kreis.