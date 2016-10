05.10.16 - 08:37

Schwerer Unfall auf A 1 - lange Staus im Berufsverkehr

Ein schwerer Unfall heute Morgen sorgt für lange Wartezeiten im Berufsverkehr auf der A 1. Die Autobahn bleibt zwischen Hamm-Bergkamen und Hamm-Bockum/Werne in Richtung Münster bis in den Vormittag hinein gesperrt, sagte uns die Polizei gerade eben (8.30 Uhr). In dem Autobahn-Abschnitt hat es heute Morgen einen schweren Unfall gegeben. Ein Motorradfahrer ist gegen einen Kleinlaster geprallt. Der Motorradfahrer ist schwerst verletzt. Auf der Gegenfahrbahn Richtung Ruhrgebiet bringen Gaffer den Verkehr ins Stocken. Es gab deshalb schon einen Auffahrunfall. Verletzt ist hier niemand.