06.10.16 - 12:34

Arbeiten für neuen Musikpavillon in Lüdinghausen kommen voran

Musiker in Lüdinghausen proben noch immer in Ausweichräumen. Sie warten auf ihren neuen Pavillon am Gymnasium Canisianum. Seit drei Monaten sind die Handwerker hier zugange – Zeit für eine Zwischenbilanz... Es sieht gut aus auf der Baustelle. Zwar etwas chaotisch, aber es sieht nach Fortschritt aus. Der Rohbau steht noch im Herbst, ist das Projekt-Team zuversichtlich. Das ist ein wichtiges Ziel vor den Wintermonaten. Im Februar/März soll dann auch innen alles fertig sein. Dann hat sich die Geduld für das Musikschul-Orchester auch ausgezahlt. Der neue Musikschulpavillon gliedert sich an die Aula am Gymnasium an – Arbeiter lassen die Gebäude regelrecht ineinander verschmelzen. Unten kommt der Proberaum für das Orchester rein und die Schule bekommt auch noch zwei zusätzliche Musikräume. Es muss sich ja schließlich auch lohnen. Die Musiker hoffen, ihre neuen Räume passend im Frühjahr einzuweihen.