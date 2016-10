06.10.16 - 18:39

Auszubildende sollen als Sport-Übungsleiter in Schulen gehen

Sportvereine und den Schulen im Kreis Coesfeld suchen für Ihre Angebote händringend Übungsleiter. Die Sportjugend im Kreis Coesfeld will das mit mehreren Partnern ändern - und Auszubildene für den Breitensport fit machen. Die Beteiligten haben das Projekt heute vorgestellt. Für die Ausbildung als Übungsleiter stellt das Unternehmen den Azubi für zwei Wochen frei. Anschließend suchen sich Unternehmen und Grundschule einen passenden Termin aus, an dem der Azubi eine Sport AG in der Schule leitet. Dadurch bekommt die Schule ein breiteres Angebot und auch der Azubi hat etwas davon, sagt Tobias Elis von den Farbwerken Ostendorf. Das Unternehmen schickt schon eine Auszubildene in eine offene Ganztagsschule. Jetzt wollen die Organisatoren weitere Firmen finden, die mitmachen.