06.10.16 - 18:38

Cabriobad in Senden schließt im Dezember für zwei Wochen

Das Cabrio-Bad in Senden steuert im kommenden Jahr auf seinen 10. Geburtstag zu. Es ist damit immer noch eines der jüngsten Bäder im Kreis. Doch jetzt steht mal wieder ein großer Rundumcheck an. Das hat die Gemeinde heute schonmal angekündigt. In zwei Monaten, Anfang Dezember, schließt das Bad für zwei Wochen. Dann lassen die Schwimmmeister das Wasser ab und schauen sich alles genau an. Einige Fliesen in den Becken haben sich beispielsweise gehoben. Vor zwei Jahren gab es zuletzt geschlossene Türen wegen Reparaturarbeiten.