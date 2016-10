06.10.16 - 18:45

Frist für Glasfaser-Internet in Sendens Außenbereichen verlängert

In vielen Dörfern und Städten im Kreis Coesfeld liegen sie schon, die schnellen Glasfaserleitungen fürs Internet. Doch Bauerschaften bleiben meistens außen vor - der Ausbau ist teuer. In Senden bleibt die Chance, dass auch der Außenbereich mit dem schnellen Netz verbunden wird. Die Gemeinde hat die Frist bis in gut zwei Wochen verlängert. Aktuell steht es spitz auf Knopf, ob sich der Ausbau lohnt. Einige Vertragsformulare sind außerdem nicht eindeutig ausgefüllt. Hier will die Gemeinde noch einmal hinterhertelefonieren. HIER können Sie Ihr Interesse fürs schnelle Internet bekunden.