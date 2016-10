06.10.16 - 07:05

Jäger aus dem Kreis Coesfeld sind gespannt: Unterschriften-Übergange gegen Landesjagdgesetz

Seit gut einem Jahr halten sich Jäger im Kreis Coesfeld an strengere Regeln bei der Jagd. Das umstrittete neue Landesjagdgesetz gibt Naturschützern und Jägern heute neuen Zündstoff in den Streitgesprächen. Jäger haben sich an einer Unterschriftenaktion beteiligt. Heute überreicht der Landesjagdverband die langen Listen mit 120 tausend Namen in Düsseldorf. Das Ziel: Der Landtag soll noch einmal über das Gesetz sprechen. Kaum noch Singvögel wie die Lerche auf den Wiesen oder in den Wäldern. Der Grund dafür: Jäger dürfen keine Katzen und deutlich weniger Räuber schießen, sagt Franz-Josef Schulze-Thier von der Kreisjägerschaft in Billerbeck. Die Naturschützer verfolgen den Jägerbesuch in Düsseldorf heute skeptisch. Das neue Landesjagdgesetz sei aus ihrer Sicht zwar kein großer Wurf - aber besser als nichts. Darum hoffen sie, dass der Landtag sich von der Vielzahl der Unterschriften nicht beeindrucken lässt.