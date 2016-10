06.10.16 - 12:36

Nachfolgersuche für LIDL in Holtwick dauert an

In kleineren Orten im Kreis Coesfeld ist es schwierig mal eben schnell etwas einzukaufen. Ein Lebensmittel-Laden in der Nähe fehlt. In Holtwick sollen Sie auch künftig ein breites Lebensmittel-Angebot haben. Die Gemeinde will deshalb einen größeren Supermarkt am jetzigen Lidl-Standort ermöglichen. Aktuell bereitet sie alles dafür vor. Für Lidl lohnt sich das Geschäft in Holtwick nicht. Der Discounter schließt die Filiale im Februar. Ein neuer Lebensmittelmarkt soll als Nachmieter einziehen. Der Eigentümer des Gebäudes verhandelt mit verschiedenen Interessenten. Namen sind noch nicht spruchreif. Fast alle Supermärkte setzen heutzutage auf größere Verkaufsflächen. An dem Standort sollen deshalb künftig bis zu 1100 Quadratmeter möglich sein. Das wäre ein Drittel mehr Platz als bisher. Ende Oktober soll der Bauausschuss darüber beraten.