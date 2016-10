06.10.16 - 12:39

Polizei sucht Brandstifter in Olfen

Brandstifter haben das Feuer in einer Scheune in Olfen gelegt. Experten der Polizei gehen davon aus - sie haben heute ihre Ergebnisse vorgestellt. Am vergangenen Wochenende war die Scheune an der Kökelsumer Straße niedergebrannt. Menschen wurden nicht verletzt. Die Polizei konzentriert sich jetzt darauf, die Brandstifter zu schnappen. Dabei setzt sie vor allem auf Hinweise auf zwei – vermutlich Jugendliche vor einem Café in der Nähe der Scheune. Die Kamera des Cafés hatte sie gefilmt. Die beiden hatten darauf mit einem Feuerzeug und einer Sprühflasche einen Feuerstrahl erzeugt. Kurze Zeit später gingen sie weg. Ob die beiden tatsächlich was mit dem Brand zu tun haben – steht noch nicht fest. Möglicherweise melden die beiden sich ja auch von sich aus. Haben Sie die beiden beobachtet – melden sich es der Polizei.