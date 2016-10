07.10.16 - 12:48

Brand-Experten der Polizei beginnen Ursachen-Forschung nach Feuer in Olfen

Möglicherweise ist ein technischer Defekt in der Küche am Brand in einer Asyl-Unterkunft in der Nacht in Olfen schuld gewesen. Das sind aber nur vorsichtige erste Hinweise der Polizei - Brand-Experten verschaffen sich im Laufe des Tages einen ersten Überblick. Möglicherweise klingt sich in der kommenden Woche noch ein Gutachter ein. Feuerwehrleute aus Olfen, Vinnum und Lüdinghausen löschten den Brand. Sie retteten drei Bewohner - ein weiterer hatte zuviel Rauch eingeatmet - er liegt im Krankenhaus. Die anderen Bewohner sind woanders untergekommen.