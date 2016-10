07.10.16 - 06:41

Feuer in Asylunterkunft in Olfener Innenstadt

Das war ein Schreck vor zwei einhalb Stunden in der Olfener Innenstadt: Feuer in der Asylunterkunft an der Marktstraße! Es brannte in einer Küche im ersten Obergeschoss – Löschzüge aus Olfen, Vinnum und Lüdinghausen rückten aus. Günther Reuver, der stellvertretende Kreisbrandmeister passte auf, dass alles reibungslos klappte. Die Feuerwehrleute retteten drei Menschen – ein Rettungswagen brachte eine Frau mit einer leichten Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Die Küche sei komplett zerstört und auch der Rest der Unterkunft sei durch Löschwasser und Rauch nicht bewohnbar. Die Bewohner seien in einer anderen Bleibe untergekommen.

Die Unterkunft ist abgesperrt. Experten der Polizei schauen sich später hier um und forschen nach der Brandursache.