07.10.16 - 12:45

Fördergeld für Inklusions-Projekte in der Gemeinde Nordkirchen

Nordkirchen ist schon gut dabei ein gutes Zusammenleben zu fördern – behinderte und nicht behinderte Menschen sollen prima miteinander auskommen. Um noch mehr Projekte dazu zu starten, ist Geld nötig – und heute, kurz vor dem Wocheende herrscht Feierstimmung in der Gemeinde: Das Entwicklungsprogramm Regionale 2016 hat seinen Fördergeldtopf geöffnet. Gemeinsam mit der Kinderheilstätte und der Caritas macht sich die Gemeinde an weitere Projekte. Was schon geschafft ist: Behinderte und nicht Behinderte arbeiten in der neuen Großküche der Kinderheilstätte zusammen, ein Wohnkonzept ist im Haus Westermann vorgesehen und die Pläne für ein Begegnungszentrum stehen auch schon. Eine Million Euro Fördergeld gibt es dafür von der Regionale.