07.10.16 - 17:46

Lichttest-Aktion im Kreis Coesfeld ist gestartet

Noch ist es im Kreis Coesfeld hell - doch gleich geht es ganz schnell und die Sonne ist verschwunden. Jetzt im Herbst ist es wichtig, dass unser Licht am Auto ordnungsgemäß funktioniert. Die Kraftfahrzeug-Innung und die Polizei haben heute ihre diesjährige Licht-Aktion gestartet. Bis Ende des Monats können wir in die Werkstatt unsere Vertrauens fahren - und das Licht durchchecken lassen. Oft sind Birnen kaputt oder die Scheinwerfer ist zu hoch eingestellt - dann blenden sie andere Verkehrsteilnehmer. Altersschwache Leuchten lassen oft auch mit der Zeit nach. All das haben die Mitarbeiter der Werkstätten im Blick. Zahlen müssen wir bei der Aktion nur für Birnen oder aufwendiges Einstellen. Ansonsten gibt es eine Plakette für die Windschutzscheibe kostenlos. In jedem Jahr gibt es beim Licht-Test bei jedem dritten Auto etwas zu bemängeln.