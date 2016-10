07.10.16 - 06:38

Premiere für neues Kirmeskonzept in Dülmen

Endlich durftet es heute Nachmittag in der Dülmener Innenstadt wieder nach gebrannten Mandeln, Karussells drehen sich und es ist viel los. Diese Kirmes ist für alle ein Experiment, Neuland, eine Premiere. Denn der Overbergplatz hat nichts mehr mit der Krimes zu tun - er ist ja Baustelle für eine neue Einkaufsstraße. Die Kirmes startet heute auf der Münsterstraße und in der Fußgängerzone.

Alles ist neu, sagt Schausteller Arno Heitmann. Er und seine Kollegen haben zum ersten Mal die neuen Stellplätze in der Coesfelder Straße und dem neuen Parkplatz an der Münsterstraße bezogen. Stromleitungen sind möglichst stolperarm im Rinnstein verlegt. Fahrgeschäfte teilen sich die Anschlüsse mit einer benachbarten Baustelle. Aus einer Ladentür kommt ein Händler und macht Fotos: Bleiben die Kisten hier stehen oder kommen die noch weg? will er wissen. Er ist wie alle anderen Händler gespannt, ob die Kirmes vor ihren Eingängen mehr Kunden lockt oder eher fernhält. Der Sonntag übermorgen ist verkaufsoffen.