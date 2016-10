07.10.16 - 12:49

Reisebüros im Kreis bekommen Ausfälle bei TuiFly mächtig zu spüren

Viele Mitarbeiter von Reisebüros im Kreis Coesfeld sparen sich ihre Mittagspause. Telefone klingeln gerade heiß – die Herbstferien starten, und der Ferienflieger TuiFly hat über 100 Flüge gestrichen, weil Mitarbeiter krank sind. In einem Reisebüro in Coesfeld sind die Kunden eigentlich noch ganz entspannt. Heute starten keine Kunden mit betroffenen TuiFly-Fliegern – erst am Wochenende haben einige Coesfelder Reisen gebucht. Die Flieger sollen bislang wie geplant starten. In Dülmen sieht das anderes aus – hier herrscht mächtig Unruhe unter den Urlaubern. Den ganzen Tag schon klingeln hier die Telefone. Kunden wollen wissen, ob sie Schadenersatz bekommen – leider nicht, bislang gelten die Krankmeldungen als höhere Gewalt. Aber immerhin bekommen sie das Geld ihrer Reise ersetzt. Schauen wir noch nach Senden: Hier rät ein Reisebüro: Einfach zum Flughafen fahren und schauen, was geht. Aktuell ändere sich die Lage fast minütlich. Wegen zu vieler Krankmeldungen stellt Tuifly heute den Betrieb fast vollständig ein. Der Flughafen Münster-Osnabrück ist nicht betroffen.