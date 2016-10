07.10.16 - 17:42

Stadt Dülmen pachtet Parkplatz an Elsa-Brändström-Straße bis Januar

Die Parkplatz-Suche in Dülmen ist aktuell eine Geduldsprobe. Der gesperrte Overbergplatz,die Kirmes. Da ist das hier eine gute Nachricht. Zumindest die Parkplätze am ehemaligen Extra-Markt an der Elsa-Brändström-Straße sind jetzt länger verfügbar als gedacht. Ursprünglich hatte die Stadt sie nur so lange angepachtet, bis der Kik-Parkplatz an der Münsterstraße fertig ist. Das ist jetzt der Fall - doch der Pachtvertrag ist jetzt trotzdem verlängert. Die Stadt will den Parkplatz bis zum Ende des Dülmener Winters im Januar offen halten um die Park-Lage zu entspannen.