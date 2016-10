07.10.16 - 17:45

Termine für Spielemesse des Kreises Coesfeld stehen

Spielen fördert die Gemeinschaft und gerade Kinder lernen dadurch kreativ zu sein. Die Spielemesse des Kreises Coesfeld macht es möglich, an nur einem Tag Dutzende Karten- und Gesellschaftsspiele auszuprobieren. Und jetzt stehen die Termine für dieses Jahr endgültig fest. Los geht es am 6. November in der Gemeinschaftsschule in Billerbeck, eine Woche später geht es nach Senden und wieder eine Woche später nach Dülmen. Parallel planen die Organisatoren schon fürs nächste Jahr. Zum dann 25. Geburtstag der Spielemesse soll es ein Sonderprogramm geben.