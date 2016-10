07.10.16 - 06:37

Wegkreuz in Billerbeck sorgt für Diskussionen

Sie wundern sich in Billerbeck in diesen Tagen über einen großen, weißen Stromkasten vor einem Wegkreuz an der Kreuzung Münsterstraße/Sandweg. Das sieht nicht schön aus und ärgert Radio Kiepenkerl-Hörer. Eigentlich sollte der Kasten dort stehen bleiben - da hat die Stadt aber nicht mit dem Widerstand der Billerbecker gerechnet. Heute sind Arbeiter wieder an der neuen Ampel beschäftigt. Und dann sollen sie auch gleich den Stromkasten verrücken. Eine gute Nachricht gibt es auch noch für Autofahrer: Morgen haben Sie wieder freie Fahrt an der Kreuzung.