08.10.16 - 06:54

Bombendrohung: Bahnhof Dülmen weiträumig abgeriegelt

Wegen einer Bombendrohung ist der Bahnhof in Dülmen aktuell gesperrt. Ein Großaufgebot von Polizei, Feuerwehr, und Rettungsdienst ist im Einsatz. Die Stadt hat die Menschen in den Hochhäusern am Bahnhof aus ihren Wohnungen geholt. Die Bahnstrecken rund um Dülmen sind gesperrt. Züge auf der Strecke Münster-Dülmen-Ruhrgebiet enden in Haltern und Appelhülsen. Ersatzbusse sind im Einsatz. Auf der Strecke Enschede-Lüdinghausen-Dortmund ist in Lette und Lüdinghausen Schluss. Von Dülmen kommen Sie per Zug oder Ersatzbus gar nicht weg.