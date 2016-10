08.10.16 - 09:26

Coesfelder Citylauf mit Teilnehmerrekord

Mitglieder von Sportvereinen, Kegelclubs oder Stammtischen haben sich in Läufer-Klamotten geworfen. In diesen Minuten starten sie beim Coesfelder City-Lauf auf die 4 mal 1 Kilometer Staffel. Die ist eine Premiere. Nicht zuletzt dank des neuen Laufes gibt es einen neuen Teilnehmerrekord. Allein 1600 Menschen hatten sich im Vorhinein angemeldet. Die Strecke ist in diesem Jahr leicht verändert - das hatten sich Händler gewünscht, damit Menschen neben dem Lauf noch in Ruhe einkaufen konnten. Heute sind noch Schülerläufe. Höhepunkt ist heute Nachmittag der 10-Kilometer Lauf.



Das Neuste aus dem Kreis Coesfeld und dem Münsterland - jede Stunde zur halben Stunde