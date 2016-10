08.10.16 - 09:32

Jordanischer König erhält Friedenspreis in Münster

Hunderte Schaulustige haben sich heute Vormittag in Münster versammelt - beim Einkaufsbummel müssen wir teils Umwege laufen. Der Prinzipalmarkt ist gesperrt - heute bekommt der jordanische König hier den Preis des Westfälischen Friedens. Unter anderem dafür, dass er sein Land inmitten von Krisenherden in Frieden hält. Zu den Ehrengästen zählt Bundespräsident Joachim Gauck. Fotografen und Kameraleute haben sich hier bis vor wenigen Minuten noch auf den Füßen gestanden. Auf der Jagd nach den besten Aufnahmen von der Ankunft des Bundespräsidenten und des jordanischen Königs. Die sind inzwischen in Richtung Friedenssaal verschwunden - und die Kameraleute - tja, die stehen jetzt draußen. Rein dürfen sie nicht. Zu groß wäre der Trubel - zu gefährlich, dass sich zwischen die Kameraleute auch Unbekannte mischen. Es herrscht Sicherheitsstufe 1. Platz nehmen dürfen drinnen nur geladene Gäste, die das Bundeskriminalamt unter die Lupe genommen hat. Gut für alle, die draußen bleiben müssen: der Prinzipalmarkt ist gleich wieder für Besucher der Innenstadt und auch den Straßenverkehr freigegeben.