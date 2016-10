08.10.16 - 09:25

Lüdinghauser Firma liefert Lehm und Sand für Motorrad-Cup auf Schalke

Symbolbild

Ein Motorradrennen in einem Stadion allein ist schon eine verrückte Sache. Die Vorarbeiten für den Rider's Cup in der Arena auf Schalke sind ebenso irre. Eine Lüdinghauser Firma hat 10000 Tonnen Lehm und Sand ins Stadion gebracht - 400 Lastwagen-Ladungen waren nötig. Schon morgen früh muss alles wieder raus aus dem Stadion. Damit hier bald wieder die Fußballer von Schalke 04 spielen können. Weit weg bringen Laster die Erde aber nicht - sie kommt in ein Lager einige Kilometer vom Stadion entfernt und wartet dort auf seinen nächsten Einsatz.