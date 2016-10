08.10.16 - 09:51

UPDATE: Entwarnung - keine Bombe am Dülmener Bahnhof

Aufatmen in Dülmen. Hier ist der Polizeieinsatz am Bahnhof beendet. Die Polizei hat keine Bombe gefunden. Ein Mann hatte in der Nacht damit gedroht - und einen Großeinsatz ausgelöst. Ein Großaufgebot der Polizei hat sich jeden Zentimeter des Zuges angeschaut. Keine Bombe zu finden. Besonders genau haben sich die Experten das Gepäck des Mannes angeschaut, der gedroht hatte. Auch hier: Keine Bombe. Und zu guter letzt ging dann noch mal ein Hund durch den Zug und schnüffelte alles ab. Und auch er schlug nicht an. So dass die Polizei dann vor einer knappen Stunde Entwarnung gab. Den Mann, der gedroht hatte, nahm die Polizei noch in der Nacht im Zug fest. Es ist ein 32-jähriger Afrikaner. Er war um kurz nach 2 Uhr mit dem Zug von Münster Richtung Ruhrgebiet unterwegs. Und drohte plötzlich mit der Bombe. Die Bahn stoppte den Zug in Dülmen. Die Polizei spricht jetzt mit dem Verdächtigen. Ist der Mann schuldfähig, muss er wohl die Kosten für den Einsatz tragen. Mit seiner Aktion hat er auch viele DÜlmener in ihrer Nachtruhe gestört. In den Häusern am Bahnhof klingelte es gegen 5 Uhr an den Türen. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst holten die Menschen raus. Zu gefährlich wäre es bei einer Bombe gewesen, drinnen zu bleiben. Es ging in ein Notquartier in der Hermann-Leeser-Turnhalle. Jetzt geht es für alle zurück nach Hause. Und auch der Zugverkehr am Dülmener Bahnhof rollt wieder an.