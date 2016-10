08.10.16 - 07:39

UPDATE: Spezialkräfte untersuchen Zug nach Bombendrohung in Dülmen

Das Bahnhofsgelände in Dülmen ist weiträumig abgeriegelt. Hier fährt kein Zug mehr. Ein Großeinsatz der Polizei läuft. Heute Nacht um halb drei hat es hier eine Bombendrohung in einem Zug gegeben. Polizeisprecher Rolf Werenbeck-Ueding sagt, gerade untersuchen Spezialkräfte den Zug. Der Verdächtige wurde festgenommen - ein 32-jähriger Afrikaner. Wegen der Bombe mussten auch Menschen aus den Hochhäusern am Bahnhof raus aus ihren Wohnungen. Sie sind zum Teil in der Turnhalle der Hermann-Leeser-Schule untergekommen. Züge auf der Strecke Münster-Dülmen-Ruhrgebiet enden in Haltern und Appelhülsen. Ersatzbusse und Taxis sind im Einsatz. Auf der Strecke Enschede-Lüdinghausen-Dortmund kommen Sie aktuell nicht in Coesfeld weg, in der Gegenrichtung enden die Züge in Appelhülsen. Radio Kiepenkerl behält die Lage weiter im Blick.