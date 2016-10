09.10.16 - 09:29

Großes kfd-Jubiläum in Münster

Es ist ein gigantisches Netz, dass da heute hoch und immer höher wächst und zu dem dutzende Frauen aus dem Kreis Coesfeld beigetragen haben. Sie sind heute bei der großen Jubiläumsfeier der Katholischen Frauenbewegung Deutschlands in Münster mit dabei. Aus dem ganzen Bistum kommen weit über 3.200 Mitglieder zur Feier auf den Domplatz. Jeder Verband hat ein Netz mit kleinen Sternen dabei. Die Sterne stellen die neuen Mitglieder dar. Das Netz soll sie symbolisch in der Gemeinschaft auffangen. Es ist ein Teil einer großen Werbekampagne, die die kfd gestartet hat. Die heimische kfd im Bistum ist zwar die größte in ganz Deutschland. Die Mitgliedszahl von aktuell über 108.000 droht aber immer weiter zu schrumpfen. Die Jubiläumsfeier startet heute um 11:00 Uhr. Unter anderem gibt es einen großen Freiluft Gottesdienst mit Bischof Felix Genn und Musikveranstaltungen auf dem Domplatz.