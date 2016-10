09.10.16 - 11:16

Noch viele offene Fragen nach Bombendrohung im Zug bei Dülmen

Was hat er sich dabei nur gedacht - heute sprechen die Ermittler der Polizei und Staatsanwaltschaft nochmal mit dem Mann, der am Samstag für große Probleme auf den Bahnstrecken rund um Dülmen gesorgt hat. Er hatte unterwegs von Münster nach Dülmen mit einer Bombe gedroht. Er muss sich natürlich viele Fragen gefallen lassen. Allerdings scheint das nicht so einfach zu sein. Der Mann aus Afrika machte schon direkt bei seiner Festnahme einen sehr verwirrten Eindruck. Möglicherweise ist er psychisch krank. Darum verbringt er das Wochenende auch in einer psychiatrischen Klinik. Von seinem Zustand hängt auch ab, mit welcher Strafe er zu rechnen hat. Seine Bombendrohung hatte einen riesigen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Bahn hatte zudem alle Züge rund um Dülmen sechs Stunden lang gestoppt. Helfer evakuierten Häuser rund um den Dülmener Bahnhof. Einsatzkräfte klingelten sie in aller frühe aus dem Bett. Sicherheitshalber mussten die rund 200 in einer Turnhalle verbringen. Versorgt vom Deutschen Roten Kreuz. Ob der Mann für all diese Kosten aufkommen muss und kann, das versuchen die Ermittler jetzt zu klären.