09.10.16 - 12:03

Probleme auf der Bahnstrecke Münster - Dülmen - Ruhrgebiet

Bahnfahrer aus dem Kreis Coesfeld unterwegs ins Ruhrgebiet sind an diesem Wochenende wirklich gebeutelt. Aktuell gibt es wieder große Probleme auf der Strecke Münster - Dülmen - Ruhrgebiet. Es fahren keine Züge mehr zwischen Haltern und Recklinghausen. Der Grund dafür ist ein Notarzteinsatz im Gleis. Züge aus Richtung Münster enden in Haltern. Aus Richtung Ruhrgebiet gehts nur bis Recklinghausen. Die Strecke bleibt noch voraussichtlich eine Stunde (bis mindestens 13:15Uhr) lang gesperrt, sagt die Bahn. Erst gestern hatte eine Bombendrohung in einem Zug für einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr in Dülmen gesorgt. Ein Afrikaner hatte in einem Zug in Dülmen mit einer Bombe gedroht. Die Bahnstrecke war sechs Stunden lang gesperrt. Wer den Einsatz bezahlt, ist aber völlig offen.