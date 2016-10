10.10.16 - 06:35

Aktuelle Fußball- und Handball-Ergebnisse für den Kreis Coesfeld

Für die Fans des Fußball Dritt-Ligisten Preußen Münter im Kreis Coesfeld gibt es endlich mal wieder einen Grund zur Freude. Die Preußen gewinnen im Westfalenpokal gegen die zwei Klassen tiefer spielende Spielvereinigung Erkenschwick klar mit 7:0. Es war die Premiere für Übergangstrainer Schihan Tassdelen. Die Preußen treffen in der nächsten Pokalrunde auf SuS Neuenkirchen.



Torfrau Clara Woltering aus Lette verliert mit der Deutschen Handballnationalmannschaft gegen den Vize-Europameister Spanien knapp mit 24:27. Clara Woltering spielte klasse und hielt was zu halten war. Die Deutschen Frauen hatten am Freitag noch deutlich gegen Spanien gewonnen. Die Mannschaft bereitet sich mit den Spielen auf die Europameisterschaft im Dezember vor.