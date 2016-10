10.10.16 - 14:51

Ausraster auf Fußballplatz: Polizei ermittelt gegen Havixbecker Spieler

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen einen Fußballer von Schwarz-Weiß Havixbeck. Er soll in der B Kreisliga bei einem Spiel bei Westfalia Kinderhaus brutal ausgerastet sein. Auf dem Platz soll er einen Gegenspieler mit dem Kopf in den Bauch gestoßen haben. Als er dafür vom Platz flog, soll der Havixbecker einem Kinderhauser Spieler mit dem Stollen seines Fußballschuhs ins Gesicht getreten haben. Durch den Tritt sind bei dem Kinderhauser Spieler Zähne abgebrochen. Außerdem erlitt er eine Platzwunde im Gesicht. Inzwischen ist er wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Schwarz-Weiß Havixbeck verurteilt den Angriff. Er sei durch nichts zu entschuldigen, sagte Fußball-Abteilungsleiter, Florian Böse, im Radio Kiepenkerl-Interview. Der Spieler werde nicht mehr für Havixbeck antreten. Heute Abend will die Havixbecker Mannschaft den Vorfall bei einem Treffen aufarbeiten.