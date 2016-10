10.10.16 - 11:28

Bauarbeiten im Ascheberger Ortskern und Verkehrszählung

Übermorgen müssen Sie sich im Ortskern von Ascheberg auf Umwege einstellen – die Gemeinde sperrt die Sandstraße in der Kreuzung mit der Appelhofstraße. Das Straßenpflaster hat gelitten – hier kommt eine Asphaltdecke hin. Sind die Arbeiten in gut zwei Wochen erledigt, plant die Gemeinde den Verkehr hier zu zählen. Parallel zählt die Gemeinde Autos und Lastwagen an der Lüdinghauser Straße. Das ist Bestandteil des Lärmgutachtens für die Pläne eines Supermarktes auf dem Gelände der Feuerwache. Die Feuerwache zieht ja an eine andere Stelle um. Ein neuer Supermarkt ist gut und schön und schafft mehr Auswahl beim Einkaufen – bringt aber auch mehr Unruhe mit sich. Befürchten Anwohner. Deshalb hat die Gemeinde Gutachter beauftragt, möglichen Lärm umfassend zu untersuchen. Deshalb lässt die Gemeinde jetzt den Verkehr zählen – um die Situation jetzt zu erfassen und zu prüfen, ob der Verkehr durch einen neuen Supermarkt noch zunimmt. In diesen Tagen bereitet die Gemeinde die Zähl-Aktion vor.