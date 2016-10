10.10.16 - 17:44

Bistum Münster startet neues Online-Angebot für junge Menschen

Für viele ältere Menschen gehört es einfach dazu in die Kirche zu gehen, jüngere Menschen haben dagegen häufig gar nichts mit Kirche am Hut. Das Bistum Münster versucht sie durch ein neues Internet-Angebot wieder besser zu erreichen. Die Seite stellt zum Beispiel Beratungsangebote zu Studium oder Ausbildung vor. Nutzer finden aber auch Spiele-Tipps oder Veranstaltungshinweise auf www.fluegge-netzwerk.de Katholische Kirchengemeinden in Coesfeld gehen einen ähnlichen Weg. In dem Projekt "Freiraum" fragen sie nach den Wünschen junger Menschen, um für sie wieder interessanter zu werden.