10.10.16 - 06:39

Bombendrohung im Zug auf der Strecke Münster-Dülmen-Ruhrgebiet heute Gesprächs-Thema bei Bahnreisenden

Heute beschäftigt sich die Staatsanwaltschaft mit der Bombendrohung in einem Zug auf der Strecke Münster-Dülmen-Ruhrgebiet am Wochenende. Ein vermutlich psychisch kranker Mann ist in eine entsprechende Klinik gekommen. Er hatte in der Nacht zu Samstag im Zug mit einer Bombe gedroht. Der Zug hielt in Dülmen - die etwa 50 bis 70 Fahrgäste mussten den Zug verlassen. Auch Anwohner mussen ihre Wohnungen verlassen. Sprengstoffexperten stellten sicher, dass keine Gefahr bestand und der Zug durfte weiterfahren.