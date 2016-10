10.10.16 - 16:37

Dülmener Händler starten kostenlosen Lieferservice

Ein kostenloser Lieferservice für Kunden - damit sind die Dülmener Händler Vorreiter in Nordrhein-Westfalen. Heute haben sie den neuen Service vorgestellt. Ab morgen können Sie ihn nutzen. Und so funktionierts: Sie suchen sich in den Geschäften in der Dülmener Innenstadt etwas aus - und schon am selben Abend kommt es kostenlos zu ihnen nach Hause. Sie können außerdem auch per Telefon bestellen. Der Service gilt für Dülmen und alle Ortsteile. Die teilnehmenden Geschäfte erkennen Sie an Plakaten im Schaufenster. Rund 70 Händler machen mit - allerdings keine Lebensmittelläden und Apotheken. Nach einer Testphase entscheiden die Händler Ende des Jahres, ob sich das Angebot dauerhaft lohnt.